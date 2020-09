Daydreamer, Can Yaman “rapporto speciale” con un’altra collega della soap: ecco di chi si tratta (Di lunedì 28 settembre 2020) L’attore turco Can Yaman, protagonista di Daydreamers, ha un rapporto molto inteso con una collega della serie, nata sul set. ecco di chi si tratta. Can Yaman: lo scapolo d’oro L’attore turco Can Yaman è attualmente uno degli uomini più desideri dal grande pubblico televisivo, non solo in Turchia. Conosciuto in Italia lo scorso anno con … L'articolo Daydreamer, Can Yaman “rapporto speciale” con un’altra collega della soap: ecco di chi si tratta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) L’attore turco Can, protagonista dis, ha un rapporto molto inteso con unaserie, nata sul set.di chi si. Can: lo scapolo d’oro L’attore turco Canè attualmente uno degli uomini più desideri dal grande pubblico televisivo, non solo in Turchia. Conosciuto in Italia lo scorso anno con … L'articolo, Can“rapporto speciale” con un’altradi chi siproviene da www.meteoweek.com.

samantaballini : RT @MasterAb88: #BayYanlis chiude ufficialmente in Turchia per Bassi ascolti. In attesa di vedere la serie in Italia, possiamo solo che au… - DanielaCantiuc : RT @MasterAb88: #BayYanlis chiude ufficialmente in Turchia per Bassi ascolti. In attesa di vedere la serie in Italia, possiamo solo che au… - malak4124 : RT @MasterAb88: #BayYanlis chiude ufficialmente in Turchia per Bassi ascolti. In attesa di vedere la serie in Italia, possiamo solo che au… - claudia81189 : RT @MasterAb88: #BayYanlis chiude ufficialmente in Turchia per Bassi ascolti. In attesa di vedere la serie in Italia, possiamo solo che au… - Manuel_Real_Off : Can ha vinto vince e vincerà.. tonfo per Barbarella ?? #daydreamer #noneladurso #ctcf #domenicain… -