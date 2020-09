Cremonese-Arezzo in tv | data | orario e diretta streaming secondo turno Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Allo stadio Giovanni Zini si fronteggeranno i lombardi, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i toscani, che all’interno del primohanno sconfitto a domicilio il Pontedera per 1-2: in tal senso decisiva è stata la marcatura al 94′ di Aniello Cutolo. La vincente sfiderà al terzoil Cagliari. Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00 di mercoledì 30 settembre, ...