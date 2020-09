Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri sul coronavirus del 28 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono complessivamente 1494 i nuovi casi di coronavirus in Italia, stando all’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. numeri apparentemente confortanti, ma che vanno letti con più lenti interpretative. numeri del 28 settembre: cosa c’è di positivo Il dato più evidente è che, rispetto alla giornata di ieri, si assiste a un calo abbastanza consistente dei casi se guardiamo il bollettino in termini assoluti. Nella giornata di ieri infatti i casi di Covid-19 sono stati 1766. Rimangono stabili i decessi (16 contro i 17 di ieri), mentre aumenta leggermente il numero dei guariti (773 contro contro 724). Nessuna Regione fa registrare zero casi tuttavia l’incremento appare moderato in Valle D’Aosta (appena +1 ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono complessivamente 1494 i nuovi casi diin Italia, stando all’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute.apparentemente confortanti, ma che vanno letti con più lenti interpretative.del 28c’è diIl dato più evidente è che, rispetto alla giornata di ieri, si assiste a un calo abbastanza consistente dei casi se guardiamo il bollettino in termini assoluti. Nella giornata di ieri infatti i casi di Covid-19 sono stati 1766. Rimangono stabili i decessi (16 contro i 17 di ieri), mentre aumenta leggermente il numero dei guariti (773 contro contro 724). Nessuna Regione fa registrare zero casi tuttavia l’incremento appare moderato in Valle D’Aosta (appena +1 ...

