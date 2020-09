Catherine Spaak: «Sono io il mio principe azzurro» (Di lunedì 28 settembre 2020) Dall'adolescenza difficile alla morte quasi sfiorata per un'emorragia cerebrale fino al suo film appena uscito su amicizia e Alzheimer. L'attrice, a 75 anni, racconta a Panorama la sua visione dell'esistenza e dell'amore (e perché ha avuto quattro mariti), gli strappi mai ricuciti con la figlia e aneddoti inediti (come quello su Vittorio Gassman che la infastidiva sul set). «La mia vita non è stata una vacanza» riflette. Col tempo, però, proprio in se stessa ha trovato molte risposte.Lolita sensuale, donna spregiudicata che con un frustino cavalcava Jean-Louis Trintignant nel mitico La Matriarca, Catherine Spaak ha abitato i sogni proibiti degli italiani. Oggi, a 75 anni, guarda quel mondo lontano quasi con tenerezza mentre torna al cinema con La Vacanza, film duro e poetico, girato in un Cilento magico, dove i silenzi ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 settembre 2020) Dall'adolescenza difficile alla morte quasi sfiorata per un'emorragia cerebrale fino al suo film appena uscito su amicizia e Alzheimer. L'attrice, a 75 anni, racconta a Panorama la sua visione dell'esistenza e dell'amore (e perché ha avuto quattro mariti), gli strappi mai ricuciti con la figlia e aneddoti inediti (come quello su Vittorio Gassman che la infastidiva sul set). «La mia vita non è stata una vacanza» riflette. Col tempo, però, proprio in se stessa ha trovato molte risposte.Lolita sensuale, donna spregiudicata che con un frustino cavalcava Jean-Louis Trintignant nel mitico La Matriarca,ha abitato i sogni proibiti degli italiani. Oggi, a 75 anni, guarda quel mondo lontano quasi con tenerezza mentre torna al cinema con La Vacanza, film duro e poetico, girato in un Cilento magico, dove i silenzi ...

