Caso Ares Gate: Adua Del Vesco e quello strano post del 2016 pieno di insulti, fu obbligata a scriverlo? (Di lunedì 28 settembre 2020) Nonostante Mediaset non possa più parlare dell'Ares Gate, ormai il vaso di pandora è stato scoperto e si cerca di scavare nella vita passata di Adua Del Vesco. Il coming out di Gabriel Garko, andato in onda nella puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip 5, ha aperto nuovi scenari fino ad oggi inesplorati. Il vecchio post di Adua contro la Arcuri pieno di insulti Il sito BlogTivvu ha ripescato un vecchio post di Adua Del Vesco del 2016, in cui l'attrice offendeva pesantemente una sua collega di lavoro, che in molti hanno detto essere Manuela Arcuri, anche se nel post di Instagram non viene nominata.

