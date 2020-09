Adrea Severi | il testimonial della sicurezza stradale muore in un incidente

(Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea, divenutoè morto sabato scorso in un terribile. Si è spento sabato, in seguito ad un terribile, Andrea. Il giovane lo scorso anno era diventatodopo aver rischiato la vita in un altro traumatico sinistro. Era il gennaio del 2019 …

FORLì - Era stato testimonial per l'Ausl Romagna di un evento per la sicurezza stradale dopo essersi salvato in un terribile schianto all'inizio del 2019. Sabato sera il 26enne Andrea Severi è però mo ...La vittima, Andrea Severi, aveva 26 anni e aveva preso parte a una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Ferita ma non in pericolo di vita la fidanzata che si trovava nell'auto ...