Ultime Notizie Roma del 27-09-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte punta tutto sulla scuola l’Italia riparte solo se riparte la scuola Siamo in giorni cruciali in queste prime settimane l’anno scolastico è ripreso in modo ordinato nel rispetto delle regole simbolo di un’Italia che si rialza e riprende a correre queste le sue parole alla scuola intanto dotata di banchi e mascherine scarseggia In docenti Ma la ministra Azzolina sicura al 80% dei supplenti è stato nominato ed entro la settimana saranno il 100% dato contestato dai sindacati le nomine sono meno del 50% dicono gli studenti genitori e insegnanti hanno manifestato aZingaretti annuncia Faremo gli Stati Generali della scuola calano i contagi per coronavirus 1860in un giorno in leggero ...