Tra Armenia e Azerbaigian è guerra | morti tra i civili

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 27 settembre 2020) Dalle prime ore dell’alba di domenica ètra. Non le schermaglie di luglio sul confine, ma scontro aperto tra i due paesi ex sovietici sul crinale del Caucaso per il controllo del Nagorno Karabakh. Le prime notizie che arrivano dal fronte parlano di feroci battaglie con l’uso di artiglieria, carri armati e aerei che già nelle prime ore hanno provocato la morte non solo tra i militari coinvolti ma anche tra la popolazione civile, a riprova … Continua L'articolo Tratra iproviene da il manifesto.