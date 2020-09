Smart Working fino al 15 ottobre: a chi spetta e come richiederlo (Di domenica 27 settembre 2020) Negli ultimi mesi, lo Smart Working ha rivoluzionato, almeno in parte, il mondo del lavoro. come ben sappiamo, è stato introdotto nell’ambito delle misure adottate dall’Esecutivo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Il primo marzo 2020 è stato infatti varato un decreto che si occupa direttamente delle modalità di accesso allo Smart Working, confermate ed incentivate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all’emergenza: ci riferiamo in particolare al DPCM del 26 aprile 2020, con il quale è stato raccomandato il pieno utilizzo della modalità di lavoro agile, o Smart Working appunto, per tutte quelle attività che ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 27 settembre 2020) Negli ultimi mesi, loha rivoluzionato, almeno in parte, il mondo del lavoro.ben sappiamo, è stato introdotto nell’ambito delle misure adottate dall’Esecutivo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Il primo marzo 2020 è stato infatti varato un decreto che si occupa direttamente delle modalità di accesso allo, confermate ed incentivate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all’emergenza: ci riferiamo in particolare al DPCM del 26 aprile 2020, con il quale è stato raccomandato il pieno utilizzo della modalità di lavoro agile, oappunto, per tutte quelle attività che ...

AnnalisaChirico : Domani tutti al seggio con la mascherina! Non c’è motivo per non recarsi a votare. Servono ottimismo e responsabili… - La7tv : #lariachetira Smart working, Domenico De Masi (sociologo): 'Agli architetti dicevo 'Perché continuate a costruire u… - PonytaEle : RT @gorlachance: @Marcozanni86 Vivo a Londra, posso assicurare che la City, cuore finanziario della capitale, è semideserta, sia per lo sma… - texastwins2004 : RT @paoloigna1: Oltre alle tecnologie sono essenziali sicurezza e integrazione dei sistemi oltre all’evoluzione culturale dell' azienda P… - SignorCEO : RT @sole24ore: Tetra Pak, da modello di smart working a emissioni zero lungo tutta la filiera -