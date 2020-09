Pereira potrebbe essere il giocatore perfetto per Inzaghi (Di domenica 27 settembre 2020) Il calciomercato si chiuderà fra una settimana e alla Lazio manca ancora qualche tassello per completare la zona offensiva. Inzaghi chiede a Lotito e Tare un trequartista, qualcuno che possa dare il cambio a Luis Alberto e Milinkovic – Savic. In questi giorni si è fatto il nome di Lingard del Manchester United, ora spunta un altro giocatore dei Red Devils che interesserebbe alla società capitolina: Pereira. Pereira con la maglia del Manchester United Pereira nel mirino della Lazio Andreas Pereira è uno dei centrocampisti del Manchester United, classe 1996, il giocatore sembra essere entrato nel mirino della Lazio. potrebbe essere proprio lui infatti il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020) Il calciomercato si chiuderà fra una settimana e alla Lazio manca ancora qualche tassello per completare la zona offensiva.chiede a Lotito e Tare un trequartista, qualcuno che possa dare il cambio a Luis Alberto e Milinkovic – Savic. In questi giorni si è fatto il nome di Lingard del Manchester United, ora spunta un altrodei Red Devils che interbbe alla società capitolina:con la maglia del Manchester Unitednel mirino della Lazio Andreasè uno dei centrocampisti del Manchester United, classe 1996, ilsembraentrato nel mirino della Lazio.proprio lui infatti il ...

Marcottocinque : @BaldiMarce È vero, bisogna evitare gli eccessi. Anche chi dopo tre dribbling su youtube vede Maradona non dà una r… - FilippoRubu00 : ??#Lazio, Andreas #Pereira in uscita dallo #United. Potrebbe essere un’idea per il centrocampo ???? #SerieA #Calciomercato - Marcottocinque : @EagleAntoF @RosciEdoardo @matteoduranti10 @Enrico1306 Correa andava ceduto, è un mezzo giocatore. De Paul sarebbe… - tommandrea : Il vice #LuisAlberto potrebbe arrivare alla #Lazio #Pereira - Aquila6811 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Nome nuovo per la difesa secondo il @CorSport ?? #Tare potrebbe aver fiutato l'affare per #AndreasPereira ?? Leggi qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Pereira potrebbe Lazio, c’è Alderete per la difesa. E in mezzo spunta Pereira, chiuso allo United La Gazzetta dello Sport Pereira potrebbe essere il giocatore perfetto per Inzaghi

Pereira è uno dei centrocampisti del Manchester United che interessa alla Lazio. Potrebbe essere il giocatore perfetto per Inzaghi. Clicca qui!

Lazio, Tare ha messo gli occhi su Andreas Pereira del Manchester United: la situazione

Il centrocampista offensivo classe 1996 piace al ds biancoceleste, che tratta per portarlo a Roma in prestito: il nodo è la formula del riscatto ...

Pereira è uno dei centrocampisti del Manchester United che interessa alla Lazio. Potrebbe essere il giocatore perfetto per Inzaghi. Clicca qui!Il centrocampista offensivo classe 1996 piace al ds biancoceleste, che tratta per portarlo a Roma in prestito: il nodo è la formula del riscatto ...