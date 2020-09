Napoli, ucciso dalla figlia di un boss: fisco chiede alla famiglia della vittima 20mila euro per spese processuali “perché l’assassino è nullatenente” (Di domenica 27 settembre 2020) In Italia quando ai familiari di una vittima innocente di mafia viene riconosciuta una somma di denaro come indennizzo per la grave perdita, su quella cifra, il fisco chiede di pagare una tassa. Soldi che dovrebbero versare i carnefici, tenuti poi a pagare anche le spese processuali. Succede però che molto spesso chi ha compiuto il delitto risulti nullatenente e oltre a non versare alcun indennizzo alla famiglia della vittima, non sia nemmeno nelle condizioni di pagare le spese processuali che, quindi, vengono addebitate a chi si è costituito parte civile nel processo, cioè le famiglie delle vittime. E’ l’incubo in cui si è ritrovata la famiglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) In Italia quando ai familiari di unainnocente di mafia viene riconosciuta una somma di denaro come indennizzo per la grave perdita, su quella cifra, ildi pagare una tassa. Soldi che dovrebbero versare i carnefici, tenuti poi a pagare anche le. Succede però che molto spesso chi ha compiuto il delitto risulti nullatenente e oltre a non versare alcun indennizzo, non sia nemmeno nelle condizioni di pagare leche, quindi, vengono addebitate a chi si è costituito parte civile nel processo, cioè le famiglie delle vittime. E’ l’incubo in cui si è ritrovata la...

Raiofficialnews : “Se sei realmente libero nei pensieri potrai cadere anche infinite volte nel percorso della tua vita, ma non lo far… - paolorm2012 : RT @DSLoredana: La camorra non tollerò le sue parole libere, rivoluzionare e di denuncia. Giancarlo Siani fu ucciso il 23 settembre 1985 pe… - francypar71 : #Napoli Ucciso a Capodanno a Napoli, la famiglia di Nicola si ribella: «Non pagheremo 18.600 euro di spese processu… - soniap1975 : RT @beabri: #Napoli, oggi: una tromba d'aria si è abbattuta sulla città, con danni enormi ad alberi ed edifici. In Veneto la grandine ha d… - PierLuigiMiglio : RT @beabri: #Napoli, oggi: una tromba d'aria si è abbattuta sulla città, con danni enormi ad alberi ed edifici. In Veneto la grandine ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ucciso Ucciso a Capodanno a Napoli, la famiglia di Nicola si ribella: «Non pagheremo 18.600 euro di... Il Mattino Almanacco del 27 Settembre

A Milano il sole sorge alle 06:18 e tramonta alle 18:09 (ora solare) Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso” ...

Campania, Pantano (Confederazione Imprese e Professioni): “Appello urgente delle Partite Iva a De Luca”

Necessaria l’apertura di un tavolo tecnico-operativo a Palazzo Santa Lucia per individuare soluzioni efficaci. Preoccupazione per l’aumento dei contagi Napoli, 26 Settembre – – “Lanciamo un appello u ...

A Milano il sole sorge alle 06:18 e tramonta alle 18:09 (ora solare) Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso” ...Necessaria l’apertura di un tavolo tecnico-operativo a Palazzo Santa Lucia per individuare soluzioni efficaci. Preoccupazione per l’aumento dei contagi Napoli, 26 Settembre – – “Lanciamo un appello u ...