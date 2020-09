Napoli-Genoa, Mertens e Lozano i migliori. Osimhen non segna, ma è decisivo (Di domenica 27 settembre 2020) Il Napoli ha esordito al San Paolo in campionato battendo il Genoa. Ecco le pagelle dei calciatori azzurri. Leggi su 90min (Di domenica 27 settembre 2020) Ilha esordito al San Paolo in campionato battendo il. Ecco le pagelle dei calciatori azzurri.

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - ElTrattore : RT @peppeiodice1: Le parole di LOZANO dopo la doppietta in NAPOLI - GENOA 6-0 - rptmtt : RT @osvambro: Hoffenheim - Bayern Monaco 4-1 Manchester City - Leicester 2-5 Napoli - Genoa 6-0 Eh niente oggi giornata no per le grandi… -