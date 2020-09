Napoli Genoa 6-0: goleada dei partenopei nel secondo tempo (Di domenica 27 settembre 2020) Finisce la partita! Napoli Genoa 6-0 Ritmi bassi in questo spezzone di gara 72' Goal di Politano. L'esterno del Napoli si libera di due avversari e calcia a giro col mancino sul secondo palo 69' Goal ... Leggi su globalist (Di domenica 27 settembre 2020) Finisce la partita!6-0 Ritmi bassi in questo spezzone di gara 72' Goal di Politano. L'esterno delsi libera di due avversari e calcia a giro col mancino sulpalo 69' Goal ...

pisto_gol : Nap-Gen 6:0 Il calcio del Napoli è spettacolare: 4 attaccanti e 2 centrocampisti di qualità. Segna 6 gol, si esalta… - DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Napoli-Genoa, Lady Ruiz con Lady Ospina al San Paolo: 'Finalmente allo stadio' - NunzioMarrazzo : Napoli-Genoa 6-0. Attacco straripante, difesa granitica: le pagelle degli azzurri ?????? #Calcio, #Genoa, #Napoli,… -