Maltempo in tutta Italia, allagamenti e danni in Campania (Di domenica 27 settembre 2020) Evacuato Sarno, esondano corsi d’acqua in Irpinia, scuole chiuse in molti centri Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 27 settembre 2020) Evacuato Sarno, esondano corsi d’acqua in Irpinia, scuole chiuse in molti centri

Agenzia_Ansa : Scatta una nuova allerta #meteo piogge e venti al Centrosud #maltempo Dipartimento Protezione Civile - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve. Acqua alta a Venezia, paura a Sarno. Due feriti per una vala… - LaMiki72 : RT @emergenzavvf: #Incendi e #maltempo hanno impegnato #oggi i #vigilidelfuoco di #Nuoro. Trenta interventi in tutta la provincia per danni… - RosPalumbo : RT @emergenzavvf: #Incendi e #maltempo hanno impegnato #oggi i #vigilidelfuoco di #Nuoro. Trenta interventi in tutta la provincia per danni… - Straccia2 : RT @luisa_chiari: @Agenzia_Ansa FAVE: il maltempo è in tutta Italia. Disagi IN TUTTA ITALIA. PERCHÉ AVETE SEMPRE IN BOCCA ROMA? -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo tutta Il maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve Agenzia ANSA Torna l’allarme al Ruinon

Venerdì sera chiusa la strada per Santa Caterina Valfurva per il rischio di frane. Danni segnalati in Valchiavenna, imbiancati Stelvio, Foscagno e Livigno Venerdì sera, a causa dell’ondata di maltempo ...

Pres. Avellino dopo il rinvio contro la Turris: "Non credo si recuperi già domani"

Rinvio causa maltempo oggi per l'Avellino, che ha potuto disputare solo una manciata di minuti del match contro la Turris. Dopo l'ufficialità.

Venerdì sera chiusa la strada per Santa Caterina Valfurva per il rischio di frane. Danni segnalati in Valchiavenna, imbiancati Stelvio, Foscagno e Livigno Venerdì sera, a causa dell’ondata di maltempo ...Rinvio causa maltempo oggi per l'Avellino, che ha potuto disputare solo una manciata di minuti del match contro la Turris. Dopo l'ufficialità.