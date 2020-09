Formazioni ufficiali Spezia-Sassuolo | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) Ledi, gara valevole per la seconda giornata del campionato di. Gli uomini di mister Italiano scendono in campo per l’esordio nella massimacontro i neroverdi. I liguri andranno a caccia dei primi punti in campionato dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 12:30. Le: in attesa(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.