F1, niente record per Hamilton. In Russia vince Bottas, Leclerc sesto (Di domenica 27 settembre 2020) Lewis Hamilton nel GP di Russia non riesce ad eguagliare il record di Michael Schumacher. Il pilota britannico chiude al terzo posto la gara dopo una penalità di 10 secondi per un'irregolarità in partenza. A vincere è il compagno di squadra Bottas che grazie a questo trionfo riapre uno spiraglio nella lotta per il Mondiale. Male Vettel che chiude 13esimo e doppiato, mentre Leclerc chiude sesto.GP DI Russia, Bottas vince. Hamilton TERZOcaption id="attachment 986533" align="alignnone" width="300" F1 Mercedes Valtteri Bottas (Getty Images)/captionBuona gara anche di Max Verstappen che chiude al secondo posto. Questo l'ordine di arrivo alla bandiera a scacchi:1V. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Lewisnel GP dinon riesce ad eguagliare ildi Michael Schumacher. Il pilota britannico chiude al terzo posto la gara dopo una penalità di 10 secondi per un'irregolarità in partenza. Are è il compagno di squadrache grazie a questo trionfo riapre uno spiraglio nella lotta per il Mondiale. Male Vettel che chiude 13esimo e doppiato, mentrechiude.GP DITERZOcaption id="attachment 986533" align="alignnone" width="300" F1 Mercedes Valtteri(Getty Images)/captionBuona gara anche di Max Verstappen che chiude al secondo posto. Questo l'ordine di arrivo alla bandiera a scacchi:1V. ...

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #F1: niente record di vittorie per #Hamilton, a Sochi trionfa #Bottas. #SportMediaset - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #F1: niente record di vittorie per #Hamilton, a Sochi trionfa #Bottas. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #F1: niente record di vittorie per #Hamilton, a Sochi trionfa #Bottas. #SportMediaset - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: F1: niente record di vittorie per Hamilton, a Sochi trionfa Bottas #formula1 - MediasetTgcom24 : F1: niente record di vittorie per Hamilton, a Sochi trionfa Bottas #formula1 -