Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | bacio nella notte al GF Vip?

Leggi su 361magazine

(Di domenica 27 settembre 2020) I due sono sempre più vicini all’interno della Casa Le è andato vicinoper chiederle un. Stiamo parlando died, che non sono ancora una coppia ma si respira già nell’aria il loro desiderio di diventarlo. Almeno per quanto riguarda il modello, che non si nasconde. La conduttrice appare invece più riservata e non si sbilancia. View this post on Instagram “La tua presenza mi emoziona…” #GFA post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) on Sep 27, 2020 at 3:01am PDT Intantocasa del Grande Fratelloha trovato una complice ...