Crotone, Stroppa: «Paghiamo il precampionato. Mercato? Servono rinforzi»

Giovanni Stroppa ha commentato la sconfitta rimediata contro il Milan: le dichiarazioni dell'allenatore del Crotone

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta rimediata contro il Milan.

PRESTAZIONE – «Siamo stati poco bravi a lavorare su quella palla, da lì poi è stata una partita in salita. Abbiamo a avuto una buona reazione anche se giocare contro il Milan non è semplice. L'inserimento dei nuovi è un po' in salita, purtroppo ci manca il precampionato con qualche partita di rodaggio. Chiaramente non è il Milan che ci deve dare questa serenità di poter pensare che fosse una partita alla portata, ma la prestazione c'è stata».

