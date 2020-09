Bimba di 14 mesi ricoverata in coma: tracce di marijuana nelle urine (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14 mesi è finita in coma in ospedale a Pavia, i medici del Policlinico San Matteo hanno trovato tracce di marijuana nelle urine della piccola. Per questo motivo la Bimba, che nel frattempo si è ripresa e sta meglio, è stata momentaneamente tolta ai genitori e affidata a una comunità protetta. L’episodio, riportato dal quotidiano locale “La Provincia Pavese”, risale ad alcuni giorni fa. I genitori della Bimba, residenti in Lomellina, avevano notato che la figlia non stava bene e manifestava un sonno sempre più profondo. Preoccupati dal suo stato di salute, hanno deciso di portarla nel reparto di Pediatria del Policlinico San Matteo, dove la piccola è arrivata ormai in stato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14è finita inin ospedale a Pavia, i medici del Policlinico San Matteo hanno trovatodidella piccola. Per questo motivo la, che nel frattempo si è ripresa e sta meglio, è stata momentaneamente tolta ai genitori e affidata a una comunità protetta. L’episodio, riportato dal quotidiano locale “La Provincia Pavese”, risale ad alcuni giorni fa. I genitori della, residenti in Lomellina, avevano notato che la figlia non stava bene e manifestava un sonno sempre più profondo. Preoccupati dal suo stato di salute, hanno deciso di portarla nel reparto di Pediatria del Policlinico San Matteo, dove la piccola è arrivata ormai in stato di ...

