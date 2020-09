Ufficiale: Genoa, ceduto Ankersen al Copenaghen. Preso Caso (Di sabato 26 settembre 2020) Il Genoa ha comunicato ufficialmente di aver ceduto al Copenaghen l’esterno classe ’90 Peter Ankersen, a titolo definitivo. Per un’uscita, ecco un’entrata: si tratta del giovane Giuseppe Caso, attaccante classe ’98, in arrivo dall’Arezzo. Foto: sito Ufficiale Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Ilha comunicato ufficialmente di averall’esterno classe ’90 Peter, a titolo definitivo. Per un’uscita, ecco un’entrata: si tratta del giovane Giuseppe, attaccante classe ’98, in arrivo dall’Arezzo. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Genoa ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo Peter Ankersen al Copenaghen: "La Società comunica di aver ceduto a Fc København, con formu ...

Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito, in prestito annuale da Juventus Fc, le prestazioni sportive dell’esterno Luca Pellegrini (Roma, 07/03/1999). Il giocatore ha scelto la maglia 88 ed è a disposi ...

