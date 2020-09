Udinese, Gotti: “Non mi aspetto il solito Verona. I nuovi? Difficile giochino dall’inizio” (Di sabato 26 settembre 2020) “La settimana di preparazione in piu’, a causa del rinvio della gara con lo Spezia, ci ha permesso di alzare il livello fisico, di intensita’, di dare un po’ di minutaggio a piu’ giocatori possibile, perche’ di fatto abbiamo parecchi atleti che giocheranno la partita domani e che non hanno mai fatto una gara”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese, Luca Gotti alla vigilia della trasferta di domani di Verona. “Il virus ha creato un’anomalia di questo inizio per tempistiche che si incastrano anche con le problematiche delle diverse situazioni nei vari paesi del mondo – ha proseguito Gotti in conferenza stampa – Questa situazione ha provocato problemi di trasporto, logistica, visti burocratici, quarantene. Tutti probabilmente siamo un ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “La settimana di preparazione in piu’, a causa del rinvio della gara con lo Spezia, ci ha permesso di alzare il livello fisico, di intensita’, di dare un po’ di minutaggio a piu’ giocatori possibile, perche’ di fatto abbiamo parecchi atleti che giocheranno la partita domani e che non hanno mai fatto una gara”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’, Lucaalla vigilia della trasferta di domani di. “Il virus ha creato un’anomalia di questo inizio per tempistiche che si incastrano anche con le problematiche delle diverse situazioni nei vari paesi del mondo – ha proseguitoin conferenza stampa – Questa situazione ha provocato problemi di trasporto, logistica, visti burocratici, quarantene. Tutti probabilmente siamo un ...

Ultimo weekend di Serie A di settembre, secondo per buona parte delle squadre ma primo per Inter, Atalanta, Spezia, Lazio, Udinese e Benevento. Un lungo fine settimana di gare che si concluderà col po ...

L’Udinese pesca dalla Serie B per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Luca Gotti e annuncia nei propri canali ufficiali l’arrivo del 24enne difensore centrale della Spal, Kevin Bo ...

Ultimo weekend di Serie A di settembre, secondo per buona parte delle squadre ma primo per Inter, Atalanta, Spezia, Lazio, Udinese e Benevento. Un lungo fine settimana di gare che si concluderà col po ...

L'Udinese pesca dalla Serie B per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Luca Gotti e annuncia nei propri canali ufficiali l'arrivo del 24enne difensore centrale della Spal, Kevin Bo ...