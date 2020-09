Sampdoria | Quagliarella sempre più nella storia | in gol per la 16a stagione consecutiva

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo l’esclusione a sorpresa dall’undici titolare contro la Juventus, lasi affida a Fabioper sbloccare il risultato nel match casalingo contro il Benevento. Sugli sviluppi di un assist perfetto del compagno di reparto Bonazzoli, l’attaccante azzurro ha appoggiato la palla in rete per il momentaneo 1-0 dopo 8′ di gioco. Si tratta di un traguardo importante per il bomber blucerchiato a segno per la sedicesima. Il capitano dellasi è piazzato al quarto posto della speciale graduatoria alle spalle di Alberto Gilardino (17 stagioni), Roberto Baggio (18 stagioni) e Francesco Totti (23 stagioni).