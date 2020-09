Salerno | oggi 30 positivi | nessuno tra 21mila docenti testati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono in totale 30 i casi di cittadini residenti in provincia dirisultatial Covid-19. Questa la mappa dei contagi, in base al bollettino diffuso alle 19:30 dall’Asl di: 8 a Eboli (riconducibili ad una stessa situazione di origine), 4 a, 3 a Pontecagnano-Faiano, 4 a Cava de’ Tirreni, 2 a Scafati, 2 a Sapri, 2 a Nocera Inferiore, e un caso per ognuno dei seguenti comuni: Centola, Baronissi, S.Egidio del Monte Albino, Cetara, Castel San Giorgio. Questo invece il bilancio dei tamponi effettuati sul personale docente: sono stati effettuati, ad, 21.500 test sierologici (circa 16mila test praticati dai medici di Medicina Generale e 5.500 circa effettuati dalle ...