Pescara e Chievo partono piano | all’Adriatico finisce 0-0

Pescara-Chievo Verona 0-0 1^ Giornata Serie B 2020/2021 Spiccano cinque pareggi su sei nelle gare delle 14:00 della prima giornata della nuova Serie B 2020/2021. Tra questi c'è quello maturato all'Adriatico tra Pescara e Chievo, che certifica come le squadre non siano ancora fisicamente al 100% all'alba della stagione. La partita si è conclusa a reti bianche, ma nonostante il risultato, l'incontro è stato vibrante fin dall'avvio. Forse migliore è stata la prestazione degli ospiti, che nonostante una rosa non ancora completa, hanno avuto le occasioni più ghiotte. Sicuramente il man of the match è stato il portiere del Pescara Fiorillo, autore di almeno due grandi parate. Il Delfino non è stato mai realmente ...

