Nicola Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo le regole finiamo lì" (Di sabato 26 settembre 2020) “Non escludo nulla”. Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in collegamento video con l’evento ‘Riparte l’italia - insieme per ricostruire’ in corso a Bologna risponde a una domanda di Luca Telese su un eventuale nuovo Lockdown. “Se non rispettiamo regole andiamo a finire lì”, sottolinea Zingaretti.“Noi inizieremo a sperimentare nelle scuole il test salivare - aggiunge Zingaretti -, stiamo aspettando la validazione dello spallanzani”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) “Non escludo nulla”. Così, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in collegamento video con l’evento ‘Riparte l’italia - insieme per ricostruire’ in corso a Bologna risponde a una domanda di Luca Telese su un eventuale nuovo. “Se nonandiamo a finire;”, sottolinea.“Noi inizieremo a sperimentare nelle scuole il test salivare - aggiunge-, stiamo aspettando la validazione dello spallanzani”.

HuffPostItalia : Elezioni regionali: Nicola Zingaretti, l'uomo forte - LegaSalvini : ZINGARETTI E CONTE, IL RETROSCENA: SUBITO VIA I DECRETI SICUREZZA - HuffPostItalia : Nicola Zingaretti: 'Lockdown? Se non rispettiamo le regole finiamo lì' - pelli54 : RT @LaVeritaWeb: Nicola Zingaretti fa la voce grossa: avanza pretese su immigrazione, Mes, Recovery e chiede persino di cambiare il bicamer… - infoitinterno : Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, il retroscena: 'Si sono sentiti per telefono'. Voci sul patto elettorale -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Zingaretti Nicola Zingaretti nomina nuovo presidente di Autostrade Lazio. Ma il suo nome compare nelle carte dell'antimafia Liberoquotidiano.it Nicola Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

“Non escludo nulla”. Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in collegamento video con l’evento ‘Riparte l’italia - insieme per ricostruire’ in corso a Bologna risp ...

leggi le altre "Poesì"

Per quanto adusi al gioco mistificante, sarà difficile per gli attori del circo mediatico-informativo incasellare il 30% dei No al referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari come espre ...

“Non escludo nulla”. Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in collegamento video con l’evento ‘Riparte l’italia - insieme per ricostruire’ in corso a Bologna risp ...Per quanto adusi al gioco mistificante, sarà difficile per gli attori del circo mediatico-informativo incasellare il 30% dei No al referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari come espre ...