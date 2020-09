L’Atalanta passeggia a Torino | all’Olimpico finisce 4-2 per i nerazzurri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020) L’Atalanta di Gasperini riparte da dove aveva finito. Netta quaterna alnell’esordio stagionale e candidatura alle prime quattro posizioni ribadita con forza. Nei padroni di casa invece non basta la grande prestazione del Gallo Belotti, autore di una doppietta inutile ai fini del risultato finale. Giampaolo ha molto su cui lavorare: i dettami del suo credo tardano ad essere assimilati. Il primo tempo Gasperini riparte dalle antiche certezze. Davanti la coppia goal è formata da Zapata e Muriel, col colombiano preferito a Pasalic. A supporto l’imprescindibile Gomez. A De Roon è invece affidata come di consueto la regia in mezzo al campo. I padroni di casa si schierano col consueto 4-3-1-2, con Berenguer alle spalle della coppia Zaza-Belotti. l’inizio è di marca. I granata fanno girare bene ...