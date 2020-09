Inter-Fiorentina | Handanovic | “Test importante | viola attrezzata Stadi aperti? Ho la mia idea | chi deciderà…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 26 settembre 2020) "C’è voglia di ripartire, l’ultima partita non mi sembra lontana. La sensazione è questa. Abbiamo un test, le squadre di Iachini sono ben organizzate. Anche l’anno scorso è stato così fino alla fine”.Sono le parole del capitano nerazzurro Samir. A pochi minuti dalla sfida contro lache sancirà il debutto stagionale dell', il portiere, si è soffermato ai microfoni di "TV" sul momento vissuto dalla squadra sbilanciandosi anche sulla questione relativa all'apertura parziale degli. “Al nostro gioco, a come attaccare e a non farli ripartire. Sono un’ottima squadra e si sono rinforzati, è un testper vedere dov’è ...