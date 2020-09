Inter-Fiorentina 26 settembre ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 26 settembre 2020) L’esordisce in campionato a San Siro contro ladi Iachini e introduce una settimana impegnativa nella quale giocherà sul campo del Benevento nel recupero della prima giornata e poi all’Olimpico contro la Lazio. Una partenza lanciata candiderebbe la squadra di Conte come prima avversaria della Juve in ottica scudetto e il primo ostacolo … InfoBetting: Scommesse Sportive e