Il coming out di Gabriel Garko al GF Vip

Gabriel Garko è entrato nella casa del GF Vip con tante rivelazioni da fare e con tante sorprese celate nel tempo. Leggi l'articolo per scoprire cosa è stato detto. La serata di ieri è stata abbastanza movimentata per la casa più famosa d'Italia. Nella casa del GF Vip infatti, sono successe tante cose, però noi ovviamente vorremmo parlare di ciò che più ha colpito i telespettatori. Gabriel Garko ha voluto scrivere una lettera per la sua ex fidanzata Adua Del Vesco, e le parole dette hanno commosso tutti. Le parole erano piene di sentimenti e di forza. Garko infatti si sente forte delle sue esperienze e fa coming out. L'omosessualità svelata Gabriel, ha definito la storia ...

ElisaDospina : Non so cosa abbiate visto voi ma io non ho visto nessun coming out. Ha detto che si è “liberato” ma della sua sessu… - fanpage : Gabriel Garko fa coming out al #GFVIP 2020: 'Voglio vivere la mia vita' - la_queenzit : @oreotoop @alwayslou___ Infatti la presa in giro sta nell’andare in tv a parlare di depressione per la fine di una… - MelaniaBen2211 : RT @amaricord: Nessuno è sorpreso del coming out di Gabriel Garko, lui stesso lo ha definito come il segreto di Pulcinella. Dietro quelle p… - mario_ago : @sonoilgrinch Ha recitato male e pianto per finta. Ha detto che non fa coming out e tutti hanno pensato che era un… -