Elettra Lamborghini fuga nella notte prima delle nozze: “Non indosso le…” (Di sabato 26 settembre 2020) I problemi di salute non lasciano in pace Elettra Lamborghini, neanche quando mancano una manciata di ore dal suo matrimonio con Afrojack. In attesa di diventare la moglie del famoso dj, infatti, la cantante ha dovuto fare i conti con la propria condizione fisica. È accaduto tutto nel corso delle scorse ore, quando la Lamborghini ha postato sul proprio profilo Instagram una serie di stories che la vedevano protagonista di una fuga notturna. No, non una fuga dallo sposo – con il quale, piuttosto, non vede l’ora di convolare a nozze –, bensì una fuga alla ricerca di una farmacia aperta. I problemi di salute Elettra Lamborghini, come è ormai noto ai fan che la seguono, soffre di ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 settembre 2020) I problemi di salute non lasciano in pace, neanche quando mancano una manciata di ore dal suo matrimonio con Afrojack. In attesa di diventare la moglie del famoso dj, infatti, la cantante ha dovuto fare i conti con la propria condizione fisica. È accaduto tutto nel corsoscorse ore, quando laha postato sul proprio profilo Instagram una serie di stories che la vedevano protagonista di unanotturna. No, non unadallo sposo – con il quale, piuttosto, non vede l’ora di convolare a–, bensì unaalla ricerca di una farmacia aperta. I problemi di salute, come è ormai noto ai fan che la seguono, soffre di ...

zazoomblog : Elettra Lamborghini il giorno del suo matrimonio è arrivato: le prime foto - #Elettra #Lamborghini #giorno - ilmessaggeroit : #elettra lamborghini: il giorno delle nozze è arrivato - benditador_ : RT @makakog: Album femminili che hanno debuttato più in alto in Italia nel 2020: 1) Lady Gaga #1 2) Annalisa #2 3) Gaia #3 3) Elettra Lamb… - miricordodime : RT @makakog: Album femminili che hanno debuttato più in alto in Italia nel 2020: 1) Lady Gaga #1 2) Annalisa #2 3) Gaia #3 3) Elettra Lamb… - stuckonyouth : Oggi si passa la giornata ad aspettare storie Instagram sul matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack -