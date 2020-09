Così abbiamo scongiurato un’enorme speculazione edilizia

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 26 settembre 2020) #StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese. Inviate la vostra storia guerriera a bit.ly/storieguerriere a cura di Valerio Fontana, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Regione Molise • IL PROBLEMA Nel 2014 a Termoli, sulla costa molisana, l’amministrazione comunale appena insediata avvia un project financing per una grande “riqualificazione” del centro cittadino che sa tanto di. Il progetto iniziale prevede un tunnel per collegare il porto al lungomare ...