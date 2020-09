Colpo Benevento a Genova, 3-2 alla Samp. La Lazio vince 2-0 a Cagliari (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - La Lazio gioca a memoria e sbanca senza grandi patemi d'animo Cagliari. Nella partita di debutto nel campionato di Serie A i romani vincono 2-0 con una rete per tempo di Lazzari al 4' e della 'scarpa d'oro' Ciro Immobile al 74', sprecando diverse occasioni (anche clamorose) e rischiando seriamente solo una volta al 48' con Simeone che spara alto solo a porta vuota. Per i sardi, ora guidati da Eusebio Di Francesco che lascia in panchina il neoacquisto Godin, un passo indietro dopo il debutto di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, dove avevano ottenuto un brillante pareggio per 1 a 1. Per la Lazio di Inzaghi, invece, la conferma di una squadra solida che gioca bene, capace di accelerazioni travolgenti e ha davanti un finalizzatore eccezionale in Immobile. Benevento vince 3-2 ... Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Lagioca a memoria e sbanca senza grandi patemi d'animo. Nella partita di debutto nel campionato di Serie A i romani vincono 2-0 con una rete per tempo di Lazzari al 4' e della 'scarpa d'oro' Ciro Immobile al 74', sprecando diverse occasioni (anche clamorose) e rischiando seriamente solo una volta al 48' con Simeone che spara alto solo a porta vuota. Per i sardi, ora guidati da Eusebio Di Francesco che lascia in panchina il neoacquisto Godin, un passo indietro dopo il debutto di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, dove avevano ottenuto un brillante pareggio per 1 a 1. Per ladi Inzaghi, invece, la conferma di una squadra solida che gioca bene, capace di accelerazioni travolgenti e ha davanti un finalizzatore eccezionale in Immobile.3-2 ...

LuigiLiccardo6 : RT @SaxSan2: Parte con una vittoria la 'nuova' avventura del #Benevento in #SerieA. Sotto di due goal gli uomini di #Inzaghi la ribaltano g… - zazoomblog : Serie A: colpo Lazio a Cagliari Caldirola bis e il Benevento ribalta la Samp 3-2 - #Serie #colpo #Lazio #Cagliari - RhoWalter : RT @SaxSan2: Parte con una vittoria la 'nuova' avventura del #Benevento in #SerieA. Sotto di due goal gli uomini di #Inzaghi la ribaltano g… - Bertolca10 : Colpo a sorpresa del Benevento di Inzaghi che non attende dicembre per la prima vittoria in stagionale. Letizia e C… - Lo_statistico : Che colpo il Benevento! -