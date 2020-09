Col monopattino in autostrada: “Ho un colloquio di lavoro”. Il folle gesto di un 20enne di Rimini (Di sabato 26 settembre 2020) Subissata dalle chiamate di decine di automobilisti, la centrale operativa della polizia stradale emiliana ha immediatamente allertato tutte le pattuglie presenti nel tratto autostradale della A/14 da Rimini in direzione Bologna: sulla corsia di emergenza era stato segnalato un giovane che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. Subito intercettato da un’autoradio di Forli, gli agenti hanno così potuto appurare con i loro occhi che, in effetti, era proprio così: lasciatosi alle spalle l’uscita Rimini Nord, il 20enne (che almeno indossava il casco), residente nella rinomata località marina, zainetto in spalla puntava verso Riccione dritto, con i piedi puntati sulla pedana del mini due ruote. Anzi, come spiegherà dopo aver esibito i propri documenti ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 settembre 2020) Subissata dalle chiamate di decine di automobilisti, la centrale operativa della polizia stradale emiliana ha immediatamente allertato tutte le pattuglie presenti nel trattole della A/14 dain direzione Bologna: sulla corsia di emergenza era stato segnalato un giovane che viaggiava a bordo di unelettrico. Subito intercettato da un’autoradio di Forli, gli agenti hanno così potuto appurare con i loro occhi che, in effetti, era proprio così: lasciatosi alle spalle l’uscitaNord, il(che almeno indossava il casco), residente nella rinomata località marina, zainetto in spalla puntava verso Riccione dritto, con i piedi puntati sulla pedana del mini due ruote. Anzi, come spiegherà dopo aver esibito i propri documenti ...

