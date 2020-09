C’è molta Bielorussia tra i candidati al premio Sakharov di quest’anno (Di sabato 26 settembre 2020) «Voglio dirlo forte e chiaro: l’Unione europea sta dalla parte dei bielorussi». Parola di Ursula von der Leyen, fra le oltre 8mila del suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, la scorsa settimana. Sul sostegno alla rivolta in Bielorussia la presidente della Commissione europea ha incontrato il favore bipartisan rispecchiatosi non solo negli applausi in Aula e nella risoluzione che auspica nuove elezioni, ma anche nella mossa coordinata dei principali gruppi politici del Parlamento che – per una volta – hanno presentato una candidatura pressoché unitaria al premio Sakharov, il riconoscimento intitolato al dissidente sovietico che da oltre trent’anni l’Assemblea di Strasburgo assegna a individui e organizzazioni che al di fuori dei confini dell’Unione si distinguono nella ... Leggi su linkiesta (Di sabato 26 settembre 2020) «Voglio dirlo forte e chiaro: l’Unione europea sta dalla parte dei bielorussi». Parola di Ursula von der Leyen, fra le oltre 8mila del suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, la scorsa settimana. Sul sostegno alla rivolta inla presidente della Commissione europea ha incontrato il favore bipartisan rispecchiatosi non solo negli applausi in Aula e nella risoluzione che auspica nuove elezioni, ma anche nella mossa coordinata dei principali gruppi politici del Parlamento che – per una volta – hanno presentato una candidatura pressoché unitaria al, il riconoscimento intitolato al dissidente sovietico che da oltre trent’anni l’Assemblea di Strasburgo assegna a individui e organizzazioni che al di fuori dei confini dell’Unione si distinguono nella ...

