Calcio: Pioli 'settimana importante, assenze non spaventano' (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 26 SET - "E' una settimana importante. Abbiamo ripreso bene la stagione ma ci aspettano sette giorni importantissimi. Avremo partite difficili ma dobbiamo giocare da Milan. Dobbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 26 SET - "E' una. Abbiamo ripreso bene la stagione ma ci aspettano sette giorni importantissimi. Avremo partite difficili ma dobbiamo giocare da Milan. Dobbiamo ...

sportli26181512 : #Milan, Pioli: 'Ibrahimovic sta bene, si allena a casa': L'allenatore rossonero alla vigilia del match di Crotone:… - Fprime86 : RT @SkySport: Crotone-Milan, Pioli: 'Ibra? Al suo rientro dovrà trovare un Milan ancora più forte' - SkySport : Crotone-Milan, Pioli: 'Ibra? Al suo rientro dovrà trovare un Milan ancora più forte' - RaiSport : ? #Pioli: 'Settimana importantissima' #Rossoneri impegnati in #campionato e #playoff di #EuropaLeague: 'Rifiateremo… - Alessan34958222 : RT @MilanPress_it: #Pioli in conferenza: 'Non dobbiamo spaventarci delle nostre difficoltà, dobbiamo dimostrare di essere uniti e mostrare… -