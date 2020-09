Berlusconi ancora positivo al Covid | «Mi sento un leone in gabbia»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 settembre 2020) È stato ricoverato 12 giorni al San Raffaele, ha lasciato l’ospedale il 14 settembre per trasferirsi in convalescenza ad Arcore, ma ancora oggi, a quasi un mese dal contagio, Silvio Berlusconi risulta positivo al test per il Covid-19.