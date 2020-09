Suarez, legali in procura per perizia supporti informatici (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - PERUGIA, 25 SET - Una perizia sui supporti informatici sequestrati nell'ambito dell'indagine sull'esame "farsa" di Luis Suarez è stata disposta dalla procura di Perugia che coordina le ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - PERUGIA, 25 SET - Unasuisequestrati nell'ambito dell'indagine sull'esame "farsa" di Luisè stata disposta dalladi Perugia che coordina le ...

SkyTG24 : Caso Suarez, legali della Juventus in procura a Perugia - TgLa7 : #Suarez: legali Juve in procura a Perugia. #Chiappero e #Turco da pm come testimoni - forumJuventus : Corriere Umbria - Caso Suarez, Oliviero: 'Solo scambio di informazioni con Cherubini, Paratici sentito alla fine'.… - paoloampollini : RT @Pasky973: Quelli di #SkySport si persero l'arrivo di #Suarez a Perugia, lo sbarco di #Morata a Torino... Però ora sono a Perugia per fe… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Suarez, legali #Juve in procura a #Perugia: ascoltati come testimoni -