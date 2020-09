Stefano Sala ex fidanzato Dayane Mello chi è? Età | altezza | carriera e privato

Leggi su chenews

(Di venerdì 25 settembre 2020)ex, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La coppia ha anche una figlia: conosciamolo meglio. foto facebookè una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che torna in onda questa sera in prima serata con una nuova puntata su Canale Cinque, come sempre condotta da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Clerici come opinionisti. La giovane modella è anche mamma della piccola Sofia nata dalla relazione con il modello italiano che proprio nello scorso anno ha preso parte allo stesso reality Mediaset. Cerchiamo di conoscerlo meglio.età eIl modello è nato a Gavedona in provincia di Como, ha ...