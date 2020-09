Royole FlexPai 2 | lo smartphone pieghevole più economico è già da record

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Si chiama2, è stato creato in Cina, e allo stato attuale è lopiùtra quelli presenti sul mercato. Annunciato lo scorso 22 settembre 2020, il device mobile orientale si è fin da subito – per forza di cose – fatto riconoscere in una nicchia di settore che si sta facendo sempre più interessante. E pure affollata, considerando l’impegno in tal senso di giganti come Samsung – che di recente ha alzato il sipario sul suo Galaxy Z Fold 2. Il2 ha sorpreso tutti non solo per essere un foldable dal prezzo tanto abbordabile – almeno rispetto a quelli, ancora piuttosto alti, imposti dalla concorrenza -, ma anche per aver letteralmente infranto ogni ...