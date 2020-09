Recovery Fund, sette Paesi Ue frenano sulle 'risorse proprie' (Di venerdì 25 settembre 2020) sette Paesi europei non hanno sostenuto la proposta di una procedura scritta per l'adozione del capitolo 'risorse proprie', che avrebbe aperto la strada alle ratifiche dei parlamenti nazionali per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020)europei non hanno sostenuto la proposta di una procedura scritta per l'adozione del capitolo '', che avrebbe aperto la strada alle ratifiche dei parlamenti nazionali per il ...

luigidimaio : Ci sono 209 miliardi del recovery fund da usare per il Paese. E i comuni saranno fondamentali per spenderli in digi… - CottarelliCPI : La spesa per pensioni ha superato il 17 percento del Pil, più del triplo di quella per la pubblica istruzione. Siam…

Roma, 25 set 18:39 - (Agenzia Nova) - Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, evidenzia che "la campagna elettorale per le Regionali è finita. Adesso - continua il parlamentare ...

Governo: Fornaro, 'ora serrare le file e dare risposte al Paese'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "La campagna elettorale per le Regionali è finita. Adesso è necessario serrare le file del governo e della maggioranza per dare le risposte che il Paese attende per contras ...

