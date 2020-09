Raffaella Mennoia Instagram, pazzesca nel tailleur rosa: «Meglio di una tronista» (Di venerdì 25 settembre 2020) Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Raffaella Mennoia, l’autrice, braccio destro di Maria De Filippi a ‘Uomini e donne’ e ‘Temptation Island’, reduce da un’estate di lavoro intenso, che adesso sta cominciando a dare i primi frutti. Gli ascolti delle trasmissioni dedicate ai sentimenti sono ottimi, godono di un grande riscontro da parte del pubblico. E sui suoi canali social, la 46enne, responsabile dell’unione del trono classico con quello over in una sola puntata, si gode i risultati ottenuti. «Per guardare il successo guarda dove guardano le donne… Ogni giorni mi scrivete inondandomi di complimenti per il mio lavoro dietro le quinte ed è pazzesco considerando che non sono in video… grazie», recita uno dei suoi ultimi post. Un modo per rispondere ai ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Suun nuovo scatto favoloso di, l’autrice, braccio destro di Maria De Filippi a ‘Uomini e donne’ e ‘Temptation Island’, reduce da un’estate di lavoro intenso, che adesso sta cominciando a dare i primi frutti. Gli ascolti delle trasmissioni dedicate ai sentimenti sono ottimi, godono di un grande riscontro da parte del pubblico. E sui suoi canali social, la 46enne, responsabile dell’unione del trono classico con quello over in una sola puntata, si gode i risultati ottenuti. «Per guardare il successo guarda dove guardano le donne… Ogni giorni mi scrivete inondandomi di complimenti per il mio lavoro dietro le quinte ed è pazzesco considerando che non sono in video… grazie», recita uno dei suoi ultimi post. Un modo per rispondere ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia contro la morale comune | Autrice fuori dagli schemi a Uomini e Donne Giornal Raffaella Mennoia contro le donne fuori Uomini e Donne: “La cattiveria è inferiorità…”

L’autrice di Uomini e Donne e di molti altri programmi firmati Mediaset sembra ogni volta ricercare quel qualcosa in più all’interno della sua vita. Raffaella Mennoia emozionatissima per il ritorno di ...

