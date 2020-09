Previsioni Meteo per la prossima settimana: l’Anticiclone prova a riportare il bel tempo, ma l’Atlantico spingerà altre tempeste sul Mediterraneo (Di venerdì 25 settembre 2020) Previsioni Meteo – Verso il fine settimana prossimo, ci sarà un crudo maltempo su molte regioni italiane, a causa dell’avvento verso il Mediterraneo centrale di un nucleo di aria fredda sub-polare. L’azione instabile o ancora a tratti perturbata, potrebbe proseguire anche per la giornata di lunedì 28, segnatamente sulle aree centro-meridionali, dove potrebbero insistere ancora rovesci e temporali diffusi e spesso anche forti in particolare sul medio e basso Tirreno. Inizio settimana, quindi, ancora con tempo compromesso al Centro Sud, meglio e con più sole al Nord. A seguire, però, ossia da martedì 29 e probabilmente fino al 1 ottobre, dovrebbe transitare sull’Italia un moderato ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020)– Verso il fineprossimo, ci sarà un crudo malsu molte regioni italiane, a causa dell’avvento verso ilcentrale di un nucleo di aria fredda sub-polare. L’azione instabile o ancora a tratti perturbata, potrebbe proseguire anche per la giornata di lunedì 28, segnatamente sulle aree centro-meridionali, dove potrebbero insistere ancora rovesci erali diffusi e spesso anche forti in particolare sul medio e basso Tirreno. Inizio, quindi, ancora concompromesso al Centro Sud, meglio e con più sole al Nord. A seguire, però, ossia da martedì 29 e probabilmente fino al 1 ottobre, dovrebbe transitare sull’Italia un moderato ...

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #25settembre #ANSA - ALESSANDROINGE1 : @wwwmeteoit Hahahaha cambiate mestiere per favore in tutta la Sicilia per sabato arriva forti piogge con temporali… - IoCercoDiMe : RT @BioEmozione: Ma ci rendiamo conto che in tv nelle previsioni meteo non parlano mai del Molise, o siamo Il nord della Puglia oppure il s… - ADM_assdemxmi : RT @valtellinatweet: Previsioni meteo fino a domenica - PorroPaola : RT @TuttoLivigno: ?? Per domani, alcuni siti #meteo prevedono #neve sopra i 2000 metri. Altri prevedono neve in caduta fino ai 1600/1800 m… -