Musetti-Monteiro in tv: data, orario, canale e live streaming finale Challenger Forli 2020 (Di venerdì 25 settembre 2020) Lorenzo Musetti è in finale al Challenger di Forlì 2020, sconfitto durante il penultimo atto Lloyd Harris per 4-6, 6-0, 4-1, con conseguente ritiro del sudafricano. Il giovane e talentuoso azzurro troverà di fronte Thiago Monteiro, ‘giustiziere’ in semifinale di Andrea Pellegrino, top 100 e particolarmente insidioso sulla terra rossa. La sfida andrà in scena domani, sabato 26 settembre, con orario da definire: nessuna diretta televisiva in programma, ma live streaming garantito dal sito ATP Challenger Tour. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con analisi della prestazione dei due atleti. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Lorenzoè inaldi Forlì, sconfitto durante il penultimo atto Lloyd Harris per 4-6, 6-0, 4-1, con conseguente ritiro del sudafricano. Il giovane e talentuoso azzurro troverà di fronte Thiago, ‘giustiziere’ in semidi Andrea Pellegrino, top 100 e particolarmente insidioso sulla terra rossa. La sfida andrà in scena domani, sabato 26 settembre, conda definire: nessuna diretta televisiva in programma, magarantito dal sito ATPTour. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con analisi della prestazione dei due atleti.

