Monza | Boateng è solo l’ultimo colpo | oggi parte la corsa alla Serie A

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ildi Berlusconi e Galliani non si nasconde e con una campagna acquisti molto importante mette in chiaro le proprie ambizioni. La squadra brianzola, che inizieràl’avventura in campionato, si candida come una delle favorite ai nastri dinza. Per vedere all’opera per la prima volta ilin una gara ufficiale appuntamento fissatoalle ore 16.45, quando allo stadio Brianteo andrà in scena-Spal. La campagna acquisti di Galliani La dirigenza biancorossa ha investito in maniera decisa sul mercato, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Brocchi una squadra in grado di poter raggiungere l’obiettivoA fin dal primo anno. Adriano Galliani ha chiuso per il momento ben 11 operazioni in entrata, ...