Mauro Corona | “Sono nervoso | non tocco alcol da 40 giorni Sono stato un cafone | chiedo scusa a Bianca Berlinguer”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo le polemiche suscitate dal suo comportamento,– che neiscorsi in tv si è rivolto aBerlinguer zittendola e apostrofandola “gallina” – ha deciso dirsi pubblicamente al telefono con Daria Bignardi, nel corso del suo nuovo programma radiofonico ‘L’Intrusa‘ su Radio Capital: “Miaccorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato,e rozzo… però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare. Èun istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione.alle persone che ...