L'ex candidato governatore Raffaele Fitto positivo al Covid-19: "Contagiati io e mia moglie" (Di venerdì 25 settembre 2020) L'ex candidato del centrodestra alla Regione Puglia, Raffaele Fitto, è risultato positivo al coronavirus. A dare l'annuncio è stato lo stesso europarlamentare di Fratelli d'Italia sui social. "Dopo aver ricevuto mercoledì la notizia da un mio collaboratore della sua positività al Covid – scrive – ho chiesto di essere sottoposto a tampone con la mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo … L'articolo L'ex candidato governatore Raffaele Fitto positivo al Covid-19: "Contagiati io e mia moglie" Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

