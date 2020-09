(Di venerdì 25 settembre 2020)- L'assessora regionale pugliese Loredanasi è vista trasformare - in uncomparso in piazzetta Panzera in- il manifesto elettorale di ricandidatura. Si tratta di '...

LaGazzettaWeb : Lecce, murale in pieno centro contro la Capone: «Un insulto sessista» - rep_bari : Lecce, murale sull'assessora Capone: 'Non è arte e sessismo' [di ANNA PURICELLA] [aggiornamento delle 13:29] -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce murale

Murales sessista contro Loredana Capone. Offese a Lecce contro la neo eletta al Consiglio Regionale, presa di mira da una street artist che ha ripreso il suo slogan politico tramutandolo in un insulto ...LECCE - L’assessora regionale pugliese Loredana Capone si è vista trasformare - in un murale comparso in piazzetta Panzera in centro a Lecce - il manifesto elettorale di ricandidatura. Si tratta di «u ...