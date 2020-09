La fuga dei prof: nel 2021 attesi 50mila pensionamenti (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo quanto riporta questa mattina il Sole 24 Ore, sarebbero 50mila i posti previsti per i pensionamenti dei docenti nel 2021, circa 10mila in più rispetto allo scorso anno.I numeri delle supplenze nel 2020/21Quest’anno, secondo il Ministero, sono stati 130 mila i posti a tempo determinato. Anche se i sindacati contestano la cifra e parlano di cifre che si aggirano intorno alle 200mila cattedre a supplenza - sottolinea il sito specializzato Orizzonte Scuola. Particolarmente critica la situazione sul sostegno, che conta circa 51mila posti in deroga, posti dati in più ogni anno che non vendono assegnati a docenti stabili.Nodo concorsiIn partenza quest’anno, COVID permettendo, i concorsi a cattedra che hanno messo a bando 78mila cattedre. Le prime prove che partiranno saranno quelle del concorso straordinario. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo quanto riporta questa mattina il Sole 24 Ore, sarebberoi posti previsti per idei docenti nel, circa 10mila in più rispetto allo scorso anno.I numeri delle supplenze nel 2020/21Quest’anno, secondo il Ministero, sono stati 130 mila i posti a tempo determinato. Anche se i sindacati contestano la cifra e parlano di cifre che si aggirano intorno alle 200mila cattedre a supplenza - sottolinea il sito specializzato Orizzonte Scuola. Particolarmente critica la situazione sul sostegno, che conta circa 51mila posti in deroga, posti dati in più ogni anno che non vendono assegnati a docenti stabili.Nodo concorsiIn partenza quest’anno, COVID permettendo, i concorsi a cattedra che hanno messo a bando 78mila cattedre. Le prime prove che partiranno saranno quelle del concorso straordinario. ...

