Incidente in motorino per Alessio Viola. A Ogni Mattina arriva Davide Camicioli (Di venerdì 25 settembre 2020) Alessio Viola lascia momentaneamente la conduzione di Ogni Mattina. Il giornalista, che da giugno affianca Adriana Volpe nel talk mattutino di Tv8, è rimasto infatti vittima di un Incidente in motorino. Niente di grave, per fortuna, ma Viola ha riportato la frattura del setto nasale che lo costringerà per un po’ a rimanere ai box. Il suo posto verrà preso da Davide Camicioli, volto noto di Sky Sport 24 e mezzobusto del tg sportivo che va in onda nel weekend proprio su Tv8. Andrà valutata pertanto la nuova spartizione di tempi e spazi all’interno delle tre ore e mezzo di programma. In tal senso, non è da escludere che questo stop forzato di Viola regali alla Volpe maggiore ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020)lascia momentaneamente la conduzione di. Il giornalista, che da giugno affianca Adriana Volpe nel talk mattutino di Tv8, è rimasto infatti vittima di unin. Niente di grave, per fortuna, maha riportato la frattura del setto nasale che lo costringerà per un po’ a rimanere ai box. Il suo posto verrà preso da, volto noto di Sky Sport 24 e mezzobusto del tg sportivo che va in onda nel weekend proprio su Tv8. Andrà valutata pertanto la nuova spartizione di tempi e spazi all’interno delle tre ore e mezzo di programma. In tal senso, non è da escludere che questo stop forzato diregali alla Volpe maggiore ...

toysblogit : Incidente in motorino per Alessio Viola. A Ogni Mattina arriva Davide Camicioli - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Confermati i domiciliari per l'uomo che giovedì ha investito e ucciso Erwin Grossgasteiger, 54 anni, che era in sella a u… - TgrAltoAdige : Confermati i domiciliari per l'uomo che giovedì ha investito e ucciso Erwin Grossgasteiger, 54 anni, che era in sel… - XeiLya_Osu : So, ieri sera sono uscita con un amico, in motorino. Dopo il diluvio che c'è stato la strada era ancora bagnata. An… - vco24news : Positiva ad alcol e droga dopo l’incidente in motorino: 56enne denunciata -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente motorino Incidente mortale, motorino contro furgone: Giuseppe muore a 49 anni Napoli.zon Motociclista tedesco esce di strada e muore

ILBONO. Ancora un incidente che vede protagonista un motociclista straniero nelle strade d’Ogliastra, particolarmente apprezzaute dai centauri per la loro tortuosità ma come tali anche estremamente pe ...

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Tragedia nel pomeriggio di domenica 19 a Cremenaga, sulla Provinciale 61. Corrado Caruso, 61 anni, di Malnate, che stava viaggiando sulla sua moto in direzione di Ponte Tresa, ha improvvisamente perso ...

ILBONO. Ancora un incidente che vede protagonista un motociclista straniero nelle strade d’Ogliastra, particolarmente apprezzaute dai centauri per la loro tortuosità ma come tali anche estremamente pe ...Tragedia nel pomeriggio di domenica 19 a Cremenaga, sulla Provinciale 61. Corrado Caruso, 61 anni, di Malnate, che stava viaggiando sulla sua moto in direzione di Ponte Tresa, ha improvvisamente perso ...