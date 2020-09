Incendio in un impianto rifiuti in Calabria: il sindaco di Siderno ordina l’evacuazione delle scuole a causa del fumo (Di venerdì 25 settembre 2020) Le scuole di Siderno, comune in provincia di Reggio Calabria, sono state evacuate con urgenza dopo il grosso Incendio che ieri ha danneggiato due capannoni dell’impianto Tmb di smaltimento rifiuti di Siderno in contrada San Leo. L’Incendio, infatti, anche se è stato domato dai vigili del fuoco, ha provocato colonne di fumo molto dense, tanto da interessare l’intera cittadina, obbligando così il sindaco Giovanni Calabrese a ordinare l’evacuazione delle scuole di ogni ordine e grado. La decisione, come ha comunicato lo stesso primo cittadino, è stata presa “sentita la protezione civile che ha suggerito ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Ledi, comune in provincia di Reggio, sono state evacuate con urgenza dopo il grossoche ieri ha danneggiato due capannoni dell’Tmb di smaltimentodiin contrada San Leo. L’, infatti, anche se è stato domato dai vigili del fuoco, ha provocato colonne dimolto dense, tanto da interessare l’intera cittadina, obbligando così ilGiovanni Calabrese are l’evacuazionedi ogni ordine e grado. La decisione, come ha comunicato lo stesso primo cittadino, è stata presa “sentita la protezione civile che ha suggerito ...

